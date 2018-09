Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Täter selbst aufgespürt

LPI-EF: Täter selbst aufgespürt

Erfurt - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden im Erfurter Rieth von einem Pkw die Radkappen entwendet. Der Eigentümer stieß nach einer Suche im Internet auf seine Radkappen und kontaktierte den Anbieter. Nachdem man sich auf ein Treffen geeinigt hatte, informierte der Pkw Besitzer die Polizei. Zu dem Treffen begab sich dann die Polizei und konnte so den Täter überführen. Die Radkappen wurden im Zuge dessen festgestellt und an den Eigentümer zurück gegeben. Der 30-jährige Dieb muss sich jetzt wegen Diebstahl und Hehlerei verantworten. (TL)

