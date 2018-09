Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Taschendieb in Straßenbahn

LPI-EF: Taschendieb in Straßenbahn

Erfurt - Beim Einsteigen in die Straßenbahnlinie 4, ist am Dienstagnachmittag einer 74-jährigen Frau am Anger, das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen wurden. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweise, EC-Karte mit PIN und Bargeld. Der Taschendieb handelte recht schnell. Bevor die EC-Karte gesperrt werden konnte, hatte der Täter bereits rund 1.000 Euro Bargeld abgehoben. Die Rentnerin brachte den Diebstahl zur Anzeige. (CD)

