Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Tierliebe Polizisten retten ...

LPI-EF: Tierliebe Polizisten retten kleine Hundewelpen

Erfurt - Am Samstagabend wurde der Inspektionsdienst Nord darüber informiert, das in einer Wohnung in der Györer Straße mehrere Hundewelpen nicht artgerecht gehalten werden sollen. Diese wurden seit mehreren Wochen nicht mehr versorgt. Beißender Geruch und jämmerliches Gejaule drang dabei aus der Wohnung. Ein Zutritt in die Wohnung offenbarte das Unglaubliche. Verwahrloste, stark verängstige und unterernährte Hunde wurden in der Wohnung festgestellt. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr sollten die Hunde eingefangen und zum Tierheim Erfurt verbracht werden. Die Tiere waren jedoch so flink, dass sich die gesamte Rettungsaktion über drei Stunden hinzog. Die Kameraden der Feuerwehr, Beauftragte der Stadt und die eingesetzten Polizisten bewiesen großen Einfallsreichtum um die Kleinen zu retten. Als dann alle eingefangen waren, erschien der Hundehalter und muss sich nun für seine Pflichtvergessenheit verantworten.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Nord Telefon: 0361 7840 0 E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx