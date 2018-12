Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Tonnen abgebrannt

LPI-EF: Tonnen abgebrannt

Erfurt - Fünf große Plastiktonnen und eine kleine Tonne sind am frühen Montagmorgen vor einem Kindergarten am Herrenberg zum wiederholten Mal abgebrannt. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte den Brand. Durch den Brand entstand Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Umliegende Gebäude oder Fahrzeuge wurden durch den Brand nicht gefährdet. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. (CD)

