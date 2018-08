Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Trickdiebstahl bei Rentner

LPI-EF: Trickdiebstahl bei Rentner

Erfurt - Die Gutmütigkeit eines 88-jährigen Rentners haben am Sonntag zwei Frauen schamlos ausgenutzt. Sie klingelten um 19:00 Uhr an der Wohnungstür des Rentners in der Geschwister-Scholl-Straße und baten um Decken und Kissen. Die beiden wirkten sehr aufdringlich und drängten sich in die Wohnung. Der Mann suchte schließlich bereitwillig die gewünschten Sachen zusammen. Diese Zeit nutzen die Frauen und sahen sich in der Wohnung um. Als die Frauen weg waren, bemerkte der Rentner, dass zwei Goldringe, davon einer mit eingearbeiteter Kennedy Münze sowie 80 Euro Bargeld fehlten. Die beiden Frauen waren südländischen Typs. Möglicherweise sind diese jemanden aufgefallen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Süd, Tel. 0361/ 7443-0.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx