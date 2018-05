Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Trotz Fluchtversuch für fast ...

LPI-EF: Trotz Fluchtversuch für fast 500 Tage hinter Gitter

Erfurt - Polizisten wollten gestern Abend in Erfurt einen 33-Jährigen kontrollieren. Als der Mann die Beamten sah, ergriff er zu Fuß die Flucht. Ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte er eine befahrene Straße. Hier stieß er gegen den hinteren Bereich eines vorbeifahrenden Autos und beschädigte dieses. Anschließend setzte der Mann seine Flucht fort. Durch die Polizisten wurde der 33-Jährige kurz darauf gestellt. Zunächst machte der Mann falsche Namensangaben. Der Grund für sein Verhalten konnte schnell herausgefunden werden. Gegen den Mann lagen fünf offene Haftbefehle vor. Den 33-jährigen erwarteten nun fast 500 Tage hinter Gittern. Er wurde noch am gleichen Abend in ein Thüringer Gefängnis gebracht. (JN)

