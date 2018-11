Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Überholmanöver endet mit ...

LPI-EF: Überholmanöver endet mit Schwerverletzten

Erfurt - Am 02.11.18 gegen 13:00 Uhr fuhr ein grauer Audi aus Richtung Vieselbach in Richtung Hochstedt. Nach einer scharfen links Kurve überholte dieser einen LKW und übersah den entgegenkommenden grauen Toyota. In der Folge kam es zum Unfall. Beide Fahrzeugführer verletzten sich schwer, sodass diese in Erfurter Krankenhäuser verbracht werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Straße für ca. 2 h komplett gesperrt. (CT)

