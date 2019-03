Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Übernachtung endete vor der Haustür

LPI-EF: Übernachtung endete vor der Haustür

Erfurt - Ein Jugendlicher hatte sich das vergangene Wochenende sicherlich ganz anders vorgestellt. Der 15-jährige aus Frankfurt/Main wollte seine 13-jährige Freundin im Landkreis Sömmerda besuchen und bei ihr übernachten. Er war am Freitag mit dem Zug angereist. Als jedoch die ahnungslose Mutter der 13-Jährigen von dem Überraschungsgast und dem Vorhaben der Beiden erfuhr, zeigte sie sich nicht einverstanden. Sie beorderte den 15-Jährigen vor die Tür, so dass der Junge zusehen musste, wie er nach Hause kam. Da der Junge allerdings kein Geld bei sich hatte und seine Rückfahrkarte nach Frankfurt/Main erst für Sonntag gültig war, wusste er nicht wie er nach Hause kommen sollte. Zudem besaßen seine Eltern kein Auto. Er rief in seiner Not schließlich die Polizei an. Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda fanden gemeinsam mit Kollegen der Bundespolizei und dem Jugendamt eine Lösung. Nachdem sie mit seiner Mutter Kontakt aufgenommen hatten, brachten sie ihn zum Bahnhof nach Erfurt, wo er am Abend mit dem Zug nach Frankfurt/Main zurück zu seinen Eltern fahren konnte. (CD)

