Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Unachtsamkeit führte zu Heckenbrand

LPI-EF: Unachtsamkeit führte zu Heckenbrand

Erfurt - Die Stadtwerke Erfurt beauftragten eine Firma zur Pflege der Außenanlage am Objekt der Magdeburger Allee. Am Samstagnachmittag waren zwei Arbeiter damit beschäftigt die Gehwege vom Unkraut zu befreien. Hierzu nutzen sie Abflammgeräte. Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit führte dazu, dass eine nahegelegene Hecke und kleinere Bäume in Brand gerieten. Bedingt durch die Trockenheit entstand ein Vollbrand. Ein im Nahbereich befindlicher Streifenwagen eilte sofort zu Hilfe und konnte die Ausbreitung des Brandes mit dem Fahrzeugeigenen Feuerlöscher eindämmen. Die eintreffende Feuerwehr löschte die Brandstelle vollständig. Die zwei Arbeiter kamen somit mit dem Schrecken davon. (DW)

