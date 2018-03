Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Unbelehrbarer nun ohne Auto

LPI-EF: Unbelehrbarer nun ohne Auto

Erfurt - Am Abend des 14.03.2018 wurden Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd in der Leipziger Straße auf einen Pkw Hyundai aufmerksam, dessen Halter seit geraumer Zeit mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis mit diesem unterwegs ist. Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle bestätigte sich diese Vermutung. Darüber hinaus zeigte der 36-jährige Fahrer Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss. Aufgrund dessen erfolgte im Anschluss eine Blutentnahme. Der Hyundai wurde vor Ort beschlagnahmt, um weitere unberechtigte Fahrten zu unterbinden. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. (AS)

