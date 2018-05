Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

LPI-EF: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Erfurt - Am 09.05.2018 um 07:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Erfurt, Heinrichstraße aus Richtung Gothaer Platz kommend. Beide Unfallbeteiligte befuhren nebeneinander die Heinrichstraße. Auf Höhe der Abfahrt kurz vor der Unterführung "Binderslebener Knie" führte der Unfallverursacher einen Fahrstreifenwechsel nach rechts durch und übersah dabei den rechts neben ihm fahrenden Geschädigten. Dieser wich, um eine Kollision zu vermeiden, nach rechts aus und fuhr dabei auf eine Verkehrsinsel, wo er mit einem Schildermast frontal kollidierte. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an seinem Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne anzuhalten pflichtwidrig vom Unfallort.

Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und/oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erfurt Süd unter der Telefonnummer 0361/74430 zu melden.

