Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Unerwünschter Hotelgast

LPI-EF: Unerwünschter Hotelgast

Erfurt - Eine wohl schlaflose zweite Nachthälfte durchlebte ein Hotelgast in einer Erfurter Pension. Am frühen Samstagmorgen verschaffte sich eine unbekannte männliche Person gewaltsam Zutritt in den Innenhof eines Hotels. Nachdem der Täter mehrere Türen mit einem Hebelwerkzeug aufbrach, gelangte dieser in das Objekt. Durch die Geräusche wurde eine 55-Jährige in ihrem Hotelzimmer geweckt. Als sie nach dem Rechten schauen wollte, stand sie plötzlich dem Einbrecher gegenüber. Der unerwünschte Besuch flüchtete daraufhin sofort aus dem Hotel. (PH)

