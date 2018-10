Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Unfall mit drei Verletzten bei ...

LPI-EF: Unfall mit drei Verletzten bei Straußfurt

Straußfurt / Landkreis Sömmerda - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwoch, gegen 16:30 Uhr, auf der Landstraße zwischen Straußfurt und Schwerstedt. Ein 55-jähriger Audi-Fahrer beabsichtigte von einem Logistikzentrum auf die Landstraße aufzufahren. Dabei übersah er eine 39-jährige Skoda-Fahrerin, die von Straußfurt in Richtung Schwerstedt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei kam der 55-jährige Mann mit seinem Audi von der Straße ab und kam ihm Straßengraben zum Stehen. Der Mann wurde schwer verletzt. Die Skoda-Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen enstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro. Da die Wagen nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Die Landstraße musste über eine Stunde voll gesperrt werden. (JN)

