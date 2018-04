Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Unfallflucht in Kindelbrück

LPI-EF: Unfallflucht in Kindelbrück

Sömmerda - In der Zeit vom 13.04.18, 17:00 Uhr - 14.04.18, 12:30 Uhr kam es in Kindelbrück in der Straße des Friedens 5 zu einer Unfallflucht. Der 38jährige Geschädigte hatte dort seinen schwarzen Pkw Opel Tigra am Fahrbahnrand abgestellt. Am Samstag bemerkte er nun, dass die komplette Fahrerseite beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 4000EUR geschätzt. Der Verursacher fuhr scheinbar ein weißes Fahrzeug, da an den beschädigten Stellen weißer Lackabrieb vorhanden war. Hinweise nimmt die Polizei Sömmerda unter 03634/3360 entgegen.

