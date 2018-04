Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Unfallflucht nach ...

LPI-EF: Unfallflucht nach lebensgefährlichem Fahrmanöver

Erfurt - Am 07.04.2018 versuchte ein Pkw-Fahrer in den Morgenstunden den Bahnübergang in der Kühnhäuser Straße trotz sich schließender Schranken zu überqueren und beschädigte diese dabei so erheblich, dass in der Folge der Übergang bis zur Reparatur komplett gesperrt werden musste. Am Nachmittag meldete sich der reuige Fahrer bei der Polizei und gab sein Fehlverhalten zu. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. (TG)

