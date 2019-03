Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Ungebetener Gast im Autohaus - ...

LPI-EF: Ungebetener Gast im Autohaus - Erfurt

Erfurt - Am späten Dienstagabend wurde durch den Wachdienst die Polizei zu einem Autohaus im Ortsteil Erfurt-Daberstedt gerufen. Da die Tür zum Verkaufsraum offen stand und überall Autozubehör verstreut umherlag, vermutete man einen Einbruch. Was die Polizisten bei ihrem Eintreffen allerdings stutzig machte war, dass im Autohaus Musik lief. Sie entdeckten einen Mann, der es sich in einem Auto bequem gemacht hatte. Dieser war so verwirrt, dass der Rettungsdienst den 37-jährigen Mann in ein Krankenhaus bringen musste. Er ist der Polizei bereits wegen einer Vielzahl von Straftatdelikten u.a. Raub, Diebstahl und Betäubungsmittelverstößen bekannt. Wie der Mann in das Autohaus gelangte, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht klar. Gegen den 37-Jährigen wurde Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet. (CD)

