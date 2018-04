Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Ungeklärter Todesfall in der ...

LPI-EF: Ungeklärter Todesfall in der Öffentlichkeit

Erfurt - Am Montag um 22:28 Uhr erhielt die Landeseinsatzzentrale der Polizei einen Notruf über einen Unfall einer Straßenbahn mit einem Fußgänger in der Essener Straße. Vor Ort angekommen wurde eine schwerverletzte männliche Person aufgefunden, welche schwerwiegende Verletzungen aufwies. Die zeitgleich eingetroffenen Rettungskräfte leiteten sofortige Reanimationsmaßnahmen ein. Kurze Zeit darauf erlag der Mann noch am Einsatzort seinen Verletzungen. Die Auffinde Situation und die Art der Verletzungen warfen jedoch Fragen auf, ob es sich hier tatsächlich um einen Verkehrsunfall handelte. Zur Aufklärung wurden daher weitere Kräfte zum Einsatz gebracht. Die Kriminalpolizei Erfurt, die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes, ein Mitarbeiter der Rechtsmedizin und ein Unfallsachverständiger der DEKRA sind in die Ermittlungen eingebunden. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt und dauern weiterhin an. (DW)

Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich an die Kriminalpolizei Erfurt oder den Inspektionsdienst Erfurt Nord

