Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Unter Alkohol gefahren

LPI-EF: Unter Alkohol gefahren

Sömmerda - Am Sonntag, den 15.04.2018 kontrollierten die Beamten gegen 03:45 Uhr einen 38 Jahre alten VW-Fahrer. Dieser fuhr mit seinem Pkw VW Golf vom Klangkino in Gebesee weg. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Der freiwillige Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,44 Promille. Dabei war der Mann selbst gar nicht in der Disco, sondern wollte nur einen Freund von dort abholen. Es folgte eine Blutentnahme in Krankenhaus und die Sicherstellung des Führerscheins.

