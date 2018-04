Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Unter Alkohol- und ...

LPI-EF: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss kaum zu bändigen

Erfurt - Am Samstag kurz vor Mitternacht gerieten drei Männer, in der Erfurter Friedrich-Engels-Straße, in einen Streit. Worum es hierbei ging ist unbekannt. Im weiteren Verlauf schlägt einer dem anderen mit der Faust unvermittelt ins Gesicht und stieß ihn noch gegen ein geparktes Fahrzeug. Die eingetroffenen Beamten hatten es mit einem sehr aggressiven Mann zu tun, welcher sich gegen die Bekanntgabe seiner Personalien verweigerte. Er versuchte mehrfach zu fliehen und musste von einem Beamten durch festhalten darin gehindert werden. Dagegen hatte der Schläger etwas und schlug die Hand des Beamten mehrfach weg. Er beruhigte sich zu keiner Zeit und musste schlussendlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei wehrte er sich weiter massiv durch Tritte. Hierbei verletzte sich ein Beamter leicht. Gefesselt beleidigte und bedrohte er zwei, vor Ort anwesende, Beamte massiv. Da der Mann augenscheinlich massiv unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand wurde er einem Arzt vorgestellt, welcher ihn zur Beobachtung ins Krankenhaus verlegen ließ.

Dieses handeln zog mehrere Anzeigen nach sich. (DW)

