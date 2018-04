Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Unter Alkohol und mit nicht ...

LPI-EF: Unter Alkohol und mit nicht zugelassenem Fahrzeug

Erfurt - Am frühen Samstagabend stellten Beamte des Inspektionsdienst Nord einen alkoholisierten Fahrzeugführer am Roten Berg fest. Der Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,16 Promille. Das Fahrzeug war den Beamten bereits vom Vortag bekannt. An diesem wurde einen Tag zuvor ein Kennzeichen festgestellt, welches für ein anderes Fahrzeug ausgegeben war. Das Kennzeichen wurde demontiert und sichergestellt. Wenige Stunden später stand das Fahrzeug in der Innenstadt - ohne Kennzeichen. Die Beamten mussten verkehrsbedingt einen Umweg nehmen, um zum Fahrzeug zu gelangen. Als sie dort ankamen, war das Fahrzeug nicht mehr da. Es wurde später parkend in der Kasseler Straße vorgefunden. Die Ermittlungen zum Fahrer verliefen zu dem Zeitpunkt ohne Ergebnis.

Es wurden mehrere Anzeigen gefertigt. (DW)

