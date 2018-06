Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Vandalismus

LPI-EF: Vandalismus

Erfurt - In der Nacht vom Freitag auf den Samstag zog eine Gruppe von 10 Personen durch die Erfurter Innenstadt und verursachte mehrere Sachbeschädigungen. Unter anderem wurde dabei in der Augustinerstraße ein Wegweiser der Touristinformation abgebrochen sowie in der Franckestraße ein Verkehrsschild herunter getreten. Durch die Polizei konnten die Täter im Nahbereihc gestellt werden. Es erwartet nun alle eine Strafanzeige. Der verursachte Sachschaden wird derzeitig auf ca. 1000 Euro geschätzt. (RH)

