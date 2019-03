Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Vandalismus in Sömmerda

LPI-EF: Vandalismus in Sömmerda

Sömmerda - Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag mehrere Schilder in der August-Bebel-Straße in Sömmerda beschädigt. Hierbei handelte es sich um Parkflächenbeschilderungen die einem bestimmten Fahrzeug einen vermieteten Parkplatz zuordnen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,- EUR. Zur Tatzeit fand in der Nähe eine gut besuchte Discoveranstaltung statt. Personen die Hinweise zu den Tätern geben können teilen dies bitte der PI Sömmerda mit. (FR)

