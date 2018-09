Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Vereinsheim der Feuerwehr ...

LPI-EF: Vereinsheim der Feuerwehr aufgebrochen

Sömmerda - In der Nacht vom Freitag zum Samstag versuchten unbekannte Täter in das Vereinsheim der Sömmerdaer Feuerwehr einzubrechen. Dabei wurde das Eingangtor sowie ein Fenster beschädigt. Über das so geöffnete Fenster gelangten die Täter ins Gebäudeinnere, scheiterten dort in der Folge aber an den eingebauten Sicherheitstüren. Trotz massiver Gewalteinwirkung und einem dadurch entstandenen erheblichen Sachschaden von mehreren Tausend Euro ließen die Unbekannten von der weiteren Tatausführung ab und entfernten sich anschließend ohne Beute vom Tatort. Zeugen, welche in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Ehrhardtstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Vorgangsnummer 10232-4 an die Polizei in Sömmerda zu wenden.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 03634 336 0 E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx