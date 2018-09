Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Vergesslicher Gärtner und eine ...

LPI-EF: Vergesslicher Gärtner und eine verbotene Spritztour

Sömmerda - Am 28.09.2018 bemerkte eine aufmerksame Mieterin eines Mehrfamilienhauses in Sömmerda, dass in dem Keller eines ehemaligen Mitbewohners seltsame Pflanzen gedeihen. Die hinzu gerufenen Beamten stellten mehrere Cannabispflanzen sicher. Diese hatte der ehemalige Mieter wohl vergessen. Ein Strafverfahren wegen illegalen Betäubungsmittelanbau wurde eingeleitet.

Gleich mehrerer Delikte muß sich ein 31 jähriger Fahrzeugführer verantworten. Er wurde am 29.09.2018 gegen 02:00 Uhr in Gebesee kontrolliert. Hier wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu seinem Fahrzeug gehören. Weiterhin stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol (1,36 °/oo). Zudem war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

