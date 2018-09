Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrskontrolle mit ...

LPI-EF: Verkehrskontrolle mit umfangreichen Feststellungen

Erfurt - Eine Verkehrskontrolle in der Friedrich-Eber-Straße in Erfurt förderte am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr einige Feststellungen zu Tage. Anlass war die Kontrolle eines Mercedes, der mit Kurzzeitkennzeichen unterwegs war. Die Kennzeichen warne jedoch nicht mit einer gültigen Plakette versehen und das Fahrzeug folglich auch nicht zugelassen. Der 27-jährige Fahrer zeigte zudem deutliche Auffälligkeiten, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Einen Test verweigerte der 27-Jährige. Die Verdachtslage war jedoch so eindeutig, dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Auch bei der Prüfung nach einer gültigen Fahrerlaubnis ergaben sich Unregelmäßigkeiten. So zeigte der Fahrer eine schwedische Fahrerlaubnis vor. Die Umstände der Ausstellung dieses Führerscheines standen jedoch im Widerspruch zur Lebenssituation des Fahrers. Dieser befand sich zum dem Zeitpunkt, als er die Fahrerlaubnis gemacht haben will, nämlich in einer Justizvollzugsanstalt. Daher wurde das Dokument zur weiteren Prüfung beschlagnahmt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 27-Jährige entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr und Kennzeichenmissbrauch.

