Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrskontrollen in Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrollen in Erfurt

Erfurt - Bei Verkehrskontrollen des Inspektionsdiensts Süd wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Trunkenheitsfahrten festgestellt. Gegen 22:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 52-jährigen Alfa Romeo Fahrer in der Geratalstraße. Ein Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,11 Promille. Drei Stunden später geriet, abermals in der Geratalstraße, eine Radfahrerin in eine Verkehrskontrolle. Bei der 43-Jährigen zeigte der Test einen Wert von über 2 Promille an. Von beiden Fahrzeugführern wurden Blutproben genommen. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (JL)

