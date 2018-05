Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfälle mit verletzten ...

LPI-EF: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Landkreis Sömmerda - Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 4 kurz vor der Ortslage Gebesee ein Verkehrsunfall, bei dem eine 39-jährige Fordfahrerin verletzt wurde. Sie übersah von Andisleben kommend das vor ihr verkehrsbedingt haltende Fahrzeug und fuhr auf dieses auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro. Die Unfallstelle musste zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrbehinderungen auf der B4. Die verletzte Unfallverursacherin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Ein 64-jähriger Fußgänger wurde am Arm leicht verletzt, als er am Mittwochabend beim Rangieren in der Sömmerdaer Prof.-Semmelweis-Straße von einem Pkw-Fahrer übersehen wurde und durch die Kollission zu Fall kam. Sachschaden entstand hierbei allerdings nicht.

