Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall bei Sömmerda

LPI-EF: Verkehrsunfall bei Sömmerda

Sömmerda - Am 21.05.18 übersah ein 61jähriger Skodafahrer, dass der vor ihm fahrende VW verkehrsbedingt bremste und fuhr hinten auf. Der Unfall ereignete sich zwischen Sömmerda und Tunzenhausen. Verletzte gab es nicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 18.000EUR

