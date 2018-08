Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall beim Abbiegen

LPI-EF: Verkehrsunfall beim Abbiegen

Erfurt - Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt ist am Donnerstagvormittag eine 64-jährige Frau leicht verletzt wurden. Sie saß als Beifahrerin in einem VW Touran, als der Wagen auf der Hersfelder Straße mit einem entgegenkommenden BMW frontal zusammenstieß. Der 48-jährige BMW Fahrer, wollte an der Ampel nach links abbiegen und übersah dabei den VW Touran, welcher aus der Gegenrichtung gefahren kam. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 12.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die verletzte Frau wurde in ein Klinikum gebracht. Die Kreuzung musste über zwei Stunden voll gesperrt werden. (CD)

