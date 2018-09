Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall endet mit ...

LPI-EF: Verkehrsunfall endet mit umgestürzter Mauer.

Erfurt - Am frühen Sonntagabend befuhr ein 60-jähriger Erfurter mit seinem Transporter die Dieselstraße in Erfurt Richtung Paul-Schäfer-Straße. Dabei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine angrenzende Grundstücksmauer. Durch die Kollision stürzten Teile der Mauer um und fielen auf das Grundstück. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden im Frontbereich. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (M.M.)

