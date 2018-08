Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall im Bahnverkehr

LPI-EF: Verkehrsunfall im Bahnverkehr

Sömmerda - Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 32-jähriger mit seinem Traktor und Anhänger einen Feldweg zwischen Kölleda und Großneuhausen. An einem unbeschrankten Bahnübergang beabsichtigte der Traktorfahrer einen herannahenden Zug vorbeifahren zu lassen. Die Spitze seines Gespannes ragte jedoch zu weit in die Bahnstrecke herein, sodass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde eine Insassin des Zuges leicht verletzt. Der Zugverkehr auf dieser Strecke wurde vorübergehend gesperrt.

