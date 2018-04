Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall in Sömmerda

LPI-EF: Verkehrsunfall in Sömmerda

Sömmerda - Am Vormittag des 01.04. kam es in Sömmerda in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 63jährige Skodafahrerin mißachtete hierbei die Vorfahrt einer 40jährigen Mazdafahrerin beim Linksabbiegen. Die beiden kollidierten in der Folge. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe an den Pkw beträgt etwa 1800EUR.

