Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall mit 15.000 EUR ...

LPI-EF: Verkehrsunfall mit 15.000 EUR Sachschaden aufgrund Sonnenblendung

Erfurt - Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der 70-jährige Fahrer eines Toyota am Samstagnachmittag das für ihn geltende Rotlicht an der Ampelkreuzung Eisenacher Straße und der Ausfahrt des Ikea-Möbelhauses. In der Folge kollidierte der Fahrzeugführer mit einem, mittlerweile bei grünen Lichtzeichen in den Kreuzungsbereich eingefahrenen, PkW Volkswagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 EUR. Verletzt wurde niemand.

