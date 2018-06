Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

LPI-EF: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten

Sömmerda - Am 08,06.18 ereignete sich am frühen Nachmittag auf der B176 zwischen Frohndorf und Kölleda ein Verkehrsunfall. Ein 30jähriger Skodafahrer fuhr in Richtung Kölleda und wollte den vor ihm fahrenden VW überholen. Vor dem VW fuhr ein Bus. Als der 30jährige auf Höhe des VW war, setzte dieser seinerseits zum Überholen des Busses an. Hierbei übersah er den Skoda und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Beide Insassen des Skoda wurden leicht verletzt. Der 63jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6500EUR. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

