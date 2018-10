Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall mit einer ...

LPI-EF: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Erfurt - Am Samstagvormittag kam es auf der Konrad-Adenauer-Straße zwischen den Anschlussstellen Linderbach und Kerspleben zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw Opel auf einen Pkw Peugeot auffuhr. Durch den Aufprall schleuderte der Peugeot nach rechts von der Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem angrenzenden Feld auf dem Dach liegen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und weiterer Rettungskräfte verstarb der 85-jährige Peugeotfahrer noch an der Unfallstelle. Die aufwendige Verkehrsunfallaufnahme mit Unterstützung eines Unfallgutachters machte eine beinahe 2,5-stündige Vollsperrung in Fahrtrichtung Erfurt-Nord notwendig. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. (AS)

