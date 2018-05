Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall mit Folgen

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Folgen

Erfurt - Am Donnerstag, den 24.05.2018, befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Pkw Skoda gegen 17:45 Uhr den Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Fröbelstraße. Eine 65-Jährige befuhr die Fröbelstraße in Richtung Gutenbergplatz. Der Skoda-Fahrer wollte in der Folge nach rechts vom Parkplatz in die Fröbelstraße einbiegen und übersah dabei die von links kommende Hyundai-Fahrerin. Es kam zum Unfall mit ca. 1500 Euro Sachschaden. Bei der anschließenden Unfallaufnhame stellte sich heraus, dass der 42-Jährige zuvor Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Die Konsequenz war eine Blutentnahme, die Einleitung eines Strafverfahrens sowie die Beschlagnahme des Führerscheins. (RH)

