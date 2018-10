Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall mit Folgen

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Folgen

Erfurt - Am frühen Morgen des 21.10.2018 kam es vor den Augen einer Polizeistreife zu einem Verkehrsunfall im Erfurter Norden. Ein Kleintransporter fuhr ungebremst den Mast einer Ampel um. Der Grund konnte schnell ermittelt werden. Der 37-Jährige Fahrer war nicht unerheblich alkoholisiert und nach eigenen Angaben am Steuer eingeschlafen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und sein Führerschein an Ort und Stelle sichergestellt. (TG)

