Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall mit schwer ...

LPI-EF: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Erfurt - Ein schwer Verletzter war das traurige Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag auf der L1052 im Erfurter Ortsteil Niedernissa. Ein 28-Jähriger Motorradfahrer war mit seinem BMW-Krad vom Abzweig Niedernissa kommend in Fahrtrichtung Autobahn A4 unterwegs. Vor ihm musste ein Pkw-Fahrer verkehrsbedingt halten, was der 28-Jährige jedoch zu spät bemerkte.Daher fuhr er auf den Pkw Dacia eines 68-Jährigen auf, stürzte und verletzte sich hierbei so schwer, dass er stationär im Krankenhaus versorgt werden musste. Zudem entstanden etwa 8000 Euro Sachschaden an Motorrad und Pkw.

OTS: Landespolizeiinspektion Erfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/126719 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_126719.rss2

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst Süd Telefon: 0361 7443 0 E-Mail: pi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx