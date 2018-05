Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Erfurt - Am frühen Freitagmorgen kam es kurz hinter dem Ortsausgang Erfurt in Richtung Weimar zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Kurz vor 04:00 Uhr befuhr ein 62 Jähriger mit seinem Pkw die Weimarische Straße stadtauswärts. Circa 300 Meter hinter dem Ortsausgang kam dieser aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab und kollidierte in der weiteren Folge mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde aufgrund des Aufpralls so stark beschädigt, das der Fahrer nur durch die Feuerwehr unter Inanspruchnahme technischer Mittel befreit werden konnte. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwerverletzt.

