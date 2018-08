Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletzten ...

LPI-EF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Sömmerda - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Frohndorfer Straße in Sömmerda. Eine 18-jährige Audifahrerin wollte von der Liztstraße links auf die Frohndorfer Straße abbiegen und unterschätzte den Abstand des von links kommenden 32-jährigen BMW-fahrer. Es kam dadurch zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeugführer verletzt wurden. Nach ersten Zeugenhinweisen soll der BMW-fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit die Frohndorfer Straße in Richtung Stadtzentrum befahren haben. Unmittelbar vor dem Unfall soll er einen Zeugen zudem verbotswidrig überholt haben. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sömmerda, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

