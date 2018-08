Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall mit Wildschwein

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Wildschwein

Landkreis Sömmerda - Ein Wildschwein ist heute Morgen auf der Straße zwischen Vogelsberg und Kleinbrembach von einem Lkw erfasst wurden. Das Tier war plötzlich vor dem Lkw auf die Straße gelaufen, so dass der 49-jährige Fahrer nicht mehr ausweichen konnte. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle. Am Lkw entstand Sachschaden. (CD)

