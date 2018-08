Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Verkehrsunfall zwischen ...

LPI-EF: Verkehrsunfall zwischen Straußfurt und Vehra

Straußfurt - Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B4 zwischen Straußfurt und dem Abzweig Vehra, ein Auffahrunfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu dieser Zeit auf der Bundesstraße, welche durch den Unfall ca. 1 Stunde voll gesperrt war, entstand in beide Richtungen ein ca. 3 km langer Stau. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 17 Uhr wurde die Strecke dann wieder frei gegeben.

