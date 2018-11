Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Vermehrte Gartenlaubeneinbrüche.

LPI-EF: Vermehrte Gartenlaubeneinbrüche.

Sömmerda - In der Frohndorfer Straße in Sömmerda am Ortsausgang befinden sich mehrere Kleingartenanlagen. Hier wurde in der Zeit vom 15.11.2018 bis zum 17.11.2018 in diverse Gartenlauben eingebrochen. Dabei wurde fast immer eine Fensterscheibe eingeschlagen und so gelangte man in das Innere der Laube. Durch die oder den unbekannten Täter wurden fast immer nur Nahrungsmittel entwendet, sofern vorhanden. Besonders ärgerlich, da der entstandene Schaden zumeist größer war. Bislang sind der Polizei 8 Gartenlaubeneinbrüche bekannt.

