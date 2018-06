Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Vermeintliche Waffe entpuppt ...

LPI-EF: Vermeintliche Waffe entpuppt sich als Fahrradgriff

Kindelbrück / Landkreis Sömmerda - Gestern Abend rief eine besorgte Frau die Polizei nach Kindelbrück zu einem Supermarkt. Eine Gruppe Jugendlicher sollte dort am Gebäude randalieren und eine Pistole bei sich führen. Gleich mehrere Streifenwagen der Polizei kamen zum Einsatz. Vor Ort konnte die Gruppierung gestellt werden. Wie sich herausstellte, ließ ein 25-Jähriger aufgrund eines vorangegangenen Streites seiner Wut freien Lauf und beschädigte ein Geländer an einer Laderampe. Dabei wurde er durch seinen 22-jährigen Freund unterstützt. In Bezug auf die Waffe konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Bei der vermeintlichen Pistole handelte es sich um zwei Lenkerhörner von einem Fahrrad. (JN)

