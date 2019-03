Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Vier Fahrzeuge aufgebrochen

LPI-EF: Vier Fahrzeuge aufgebrochen

Erfurt - In den frühen Morgenstunden des 23. März betraten unbekannte Täter den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Schlachthofstraße in Erfurt. In der Folge schlugen sie mit Steinen die Seitenscheiben mehrerer abgeparkter Fahrzeuge ein und durchsuchten diese. Anschließend konnten die Täter ohne Beute unerkannt flüchten. Durch eine Fahrzeugbesitzerin, welche den Schaden an ihrem Fahrzeug einige Zeit später feststellte, wurde die Polizei zu Hilfe gerufen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Erfurter Polizei zu melden. (MB/NJ)

