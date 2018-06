Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Von drei Tätern attackiert

LPI-EF: Von drei Tätern attackiert

Erfurt - Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 52-jähriger Erfurter von drei unbekannten Tätern in der Andreasstraße angegriffen. Die Täter attackierten den Fußgänger von hinten und ohne jede Vorwarnung. Als der 52-Jährige zu Boden ging, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten in Richtung der Nordhäuser Straße. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und konnte anschließend seinen Heimweg fortsetzen. Die Motive der Tat sind derzeit unklar. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte unter Angabe der Nummer 05-017676 an den ID Nord. (PH)

