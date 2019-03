Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Vorbildliches Verhalten durch ...

LPI-EF: Vorbildliches Verhalten durch 12-jährigen Jungen

Erfurt - Am 24.03.2019 spielten ein 14- und ein 12-jähriger Junge im Bereich der Schwellenburg in der Nähe von Erfurt. Dabei stürzte der Ältere von einem Baum und blieb zunächst bewusstlos liegen. In vorbildlicher Weise verständigte der 12-Jährige daraufhin über den Notruf die Rettungskräfte. Der 14-Jährige hatte Glück im Unglück und wird wohl keine bleibenden Schäden davontragen. (TG)

