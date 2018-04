Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Vorfahrt missachtet

LPI-EF: Vorfahrt missachtet

Elxleben - Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es heute Morgen, gegen 09:00 Uhr, als ein 32-jähriger VW-Fahrer die B4 an der Ausfahrt Elxleben verließ. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt eines von links kommenden Opel. Die 33-jährige Fahrerin konnte nicht mehr ausweichen und rammte den VW seitlich. Hierbei wurde sie leicht verletzt, so dass sie in der weiteren Folge in ein Krankenhaus gebracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro. (RF)

