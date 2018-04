Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: VW-Fahrer prallt gegen ...

LPI-EF: VW-Fahrer prallt gegen Brückengeländer

Erfurt - Gestern Abend, gegen 17:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Erfurter die Straße der Nationen. Er verlor die Kontrolle über seinen Tiguan und prallte frontal gegen das Geländer der Unterführung. Der Fahrer konnte noch selbst Rettungskräfte und Abschleppdienst informieren. Er wurde zur weiteren Beobachtung in ein Erfurter Krankenhaus gebracht. Der eintreffende Abschleppdienst, welcher auch die vorhandene Ölspur beseitigen sollte, hatte am Unfallort selbst einen technischen Defekt, so dass noch mehr Öl auf die Straße lief. Kurz vor 21 Uhr waren alle Ölspuren beseitigt und die Straße konnte wieder freigegeben werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 23.000,00 Euro. Die Unfallursache wird noch ermittelt, gesundheitliche Probleme des Fahrers können nicht ausgeschlossen werden. (sk)

