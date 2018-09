Landespolizeiinspektion Erfurt / LPI-EF: Warnung vor falschen Polizisten

LPI-EF: Warnung vor falschen Polizisten

Erfurt - Gestern Abend erhielten gleich vier Erfurter einen Anruf von einem unbekannten Mann. Dieser gab sich am Telefon als vermeintlicher Polizist aus. Er befragte sie zu ihren Wertgegenständen und Kontodaten. Glücklicherweise wurden alle angerufenen Rentner misstrauisch und beendeten das Telefonat. Auf Nachfrage bei der Erfurter Polizei stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Anrufer um einen Betrüger gehandelt hat. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, am Telefon Angaben zum Vermögen zu machen oder Kontodaten preiszugeben. (JN)

